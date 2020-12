Am Montagnachmittag hat der Corona-Krisenstab der Stadt Frankfurt (Oder) unter Leitung von OB René Wilke getagt. Man habe das Geschehen vom Wochenende auf dem oberen Brunnenplatz und der Magistrale ausgewertet und Konsequenzen beraten, so der OB. Was er dort gesehen hat, habe ihn „schockiert“,...