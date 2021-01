Seine Stimme klingt immer noch brüchig, elf Kilo hat er an Gewicht verloren. Wolfgang Neumann, 71 Jahre alt, hat schwere Wochen hinter sich. Ende November erkrankte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt (Oder) an Covid-19. Wenig später lag er schwer von der Lungenkrankheit g...