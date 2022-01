Das Gräfin-Dönhoff-Gebäude unweit des Oder-Ufers in Frankfurt (Oder) ist an diesem Donnerstagvormittag ruhig, nur im ersten Stock ist ein Kommen und Gehen zu beobachten. In Raum 102 impft ein Team aus der Frankfurter Arztpraxis Huth impfwillige Mitarbeitende und Studierende der Europa-Universitä...