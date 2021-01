63 Menschen sind bislang am Klinikum Frankfurt (Oder) im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den vergangenen sieben Tagen kamen damit sechs weitere Todesfälle hinzu. Das teilte Krankenhaus-Sprecherin Kati Brand am Freitag (22.01.) mit. Die Lage bleibt unverändert kritisch. 49 Corona-Patiente...