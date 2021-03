In der Grenzstadt Slubice standen am Sonntag viele Menschen in einer Schlange für einen Corona-Test im Testzelt auf dem Parkplatz der Galeria Prima. Wer von Polen nach Deutschland einreist, muss nun ein negatives Testergebnis vorweisen. Weitere zwei Teststationen eröffnen am Montag um 7 Uhr an der Stadtbrücke und auf dem alten Vorstauplatz an der A12. Beide werden vom Slubicer Gesundheitszentrum Brandmed betrieben.