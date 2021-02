In Polen sind am 1. Februar 2021 Lockerungen im Einzelhandel in Kraft getreten. Einkaufsgalerien und Shopping-Center dürfen nun wieder komplett öffnen. Bisher waren nur Lebensmittelmärkte innerhalb solcher Center offen, andere Geschäfte mussten geschlossen bleiben. Frei zugängliche Ladenlokale an den Straßen durften auch bislang schon aufgrund weitgehender Ausnahmeregelungen öffnen.

Auch bisher durften schon viele Läden öffnen – viele Ausnahmeregelungen

Einkaufszeiten für Senioren abgeschafft

Abgeschafft sind seit heute auch die Einkaufszeiten für Senioren am Vormittag. In Polen haben sich die Corona-Infektionszahlen auf einem niedrigen Niveau eingependelt. Am Montag wurden im ganzen Land gut 2.500 Neu-Infektionen gemeldet.

In Słubice hat sich durch die neuen Regelungen wenig geändert. Viele Friseursalons, Bekleidungsgeschäfte, Blumen- oder Zigarettenläden hatten auch bisher geöffnet. Es gilt weiterhin ein Personenlimit in Geschäften (eine Person auf zehn m³), ein Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die Maskenpflicht im öffentlichen Raum.

Polen gilt weiter als Risikogebiet trotz niedriger Infektionszahlen

Ein Abstecher aus Frankfurt zum Einkaufen oder Tanken in Słubice ist aufgrund der Brandenburger Corona-Verordnung allerdings nach wie vor mit einer Quarantänepflicht oder mit der Vorlage eines negativen Coronatests bei Rückkehr verbunden. Das Robert-Koch-Institut führt Polen weiterhin auf der Liste der Risikogebiete.

Basare haben geschlossen wegen fehlender Kundschaft

Auf den beiden Słubicer Basaren haben die meisten Händler wegen ausbleibender Kundschaft ihre Stände geschlossen. Gaststätten dürfen weiterhin nur Essen zum Mitnehmen verkaufen, Hotels dürfen keine Touristen beherbergen.