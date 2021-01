Alicja Jakubowska bekommt von Arzt Artur Zaczynski eine Corona-Impfung im Zentralkrankenhaus des Ministeriums für Inneres und Verwaltung in Warschau. In der polnischen Hauptstadt sind, Stand 19. Januar 2021, bereits mehr als 50.000 Menschen gegen Corona geimpft, in der Grenzstadt Słubice gerade 334. © Foto: Grzegorz Banaszak (dpa)