Die polnische Regierung hat weiter den Weg geebnet für die allmähliche Rückkehr in den Normalbetrieb. Am 12. Februar treten vorerst weitere vorsichtige Lockerungen in Bezug auf Corona-Einschränkungen in Kraft, vor allem im Bereich Sport, Kultur und Tourismus. „Wir lassen wieder Amateursport an...