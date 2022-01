Luca-App, Corona-Warn-App oder der Adresszettel zum Ausfüllen: So werden auch in Frankfurt (Oder) in Pandemie-Zeiten von Besuchern im Restaurant, Museum oder beim Friseur Personendaten erhoben. Doch nützt der ganze Aufwand für die Kontaktnachverfolgung überhaupt? Aussagen der Stadtverwaltung daz...