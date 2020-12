Krimi-Autor und Rechtsanwalt Bernd Hesse spielt das „Känguru“ in der Gesprächsreihe mit Wissenschaftlern zu „Stillstand und Umbruch“ in der Corona-Krise. Aufgezeichnet im leeren Studio der Bürgerbühne des Kleist Forums in Frankfurt (Oder). © Foto: Screenshot Youtube-Channel Bürgerbühne Kleist Forum