Mehr als 7600 Unterstützer hat eine Petition, in der eine Corona-Prämie für die Belegschaft des Klinikums Frankfurt (Oder) gefordert wird. Doch die Übergabe am Freitag misslang. Rückendeckung für die Beschäftigten gab es unterdessen am Donnerstag auch von den Stadtverordneten.