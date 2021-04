Hardmut Fischer und Ehefrau Marlies verbringen Ostern gern in ihrem Garten in der Sparte „Freude und Erholung“ im Südring in Frankfurt (Oder) und hoffen auf sonniges Wetter. Das kleine grüne Glück, haben sie sich erst im letzten Jahr zu Beginn der Corona Krise zugelegt und hätten nie gedacht, dass sie auch das zweite Osterfest zu Hause bleiben müssen. © Foto: René Matschkowiak