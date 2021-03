Ein akkurat eingedeckter Tisch, vier Stühle, ein gemachtes Bett. Dazu ein Plakat mit großen Lettern an der Eingangstür: „Vergeßt uns nicht!“. Mit einer aufsehenerregenden Aktion hat sich am Montag auch das City Park Hotel in Frankfurt (Oder) an der landesweiten Kampagne der Dehoga beteiligt....