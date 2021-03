Ganztags offene Kirchen, Open-Air-Andachten, ein Osterspaziergang und digitale Angebote – so will man in der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus Ostern, das wichtigste Fest der Christenheit, unter Pandemie-Bedingungen feiern. Nur die traditionellen Abendmahls-Gottesdienste müsse...