Auf seinen Füllerführerschein ist Benno ganz besonders stolz. Und er zeigt die „verliebten Zahlen“, die er so zu einem Herz formen muss, dass sie immer zehn ergeben. Seinen Tintenkiller darf er erst in der 5. Klasse benutzen. An der Grundschule „Am Mühlenfließ“ in Booßen besucht der Sie...