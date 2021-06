Die Sieben-Tages-Inzidenz bewegt sich in Frankfurt (Oder) langsam Richtung Null. Bei 8,7 lag der Wert laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch, 16. Juni. Sowohl heute als auch am Dienstag wurden keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet. Fünf Neuinfektionen registrierte das RKI in den vergangenen sieben Tagen, die letzte am Montag. Seit Beginn der Pandemie gab es 2251 Corona-Fälle in der Oderstadt; 111 Menschen starben.

Seit Tagen keine neuen Corona-Patienten mehr aufgenommen

Auch am Klinikum Frankfurt (Oder) wurde seit Tagen kein neuer Corona-Fall mehr aufgenommen, berichtet Sprecherin Kati Brand. Aktuell befinden sich noch acht Langzeit-Covid-Patienten in Behandlung, darunter zwei auf der Intensivstation. Bei den meisten Betroffenen sei die britische Virusvariante nachgewiesen worden, was eine langwierigere Regeneration nach sich ziehe, erklärt sie.

Seit den ersten Aufnahmen im März 2020 wurden insgesamt bislang 491 Corona-Patienten aus der Region am Klinikum behandelt. 116 Menschen starben.

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz reicht bei Besuchen aus

Wie Kati Brand berichtet, ist die FFP-2-Maskenpflicht für Besucher ab sofort aufgehoben. Bei Besuchen von Angehörigen reicht es, wenn ein medizinischer Mund-und-Nasenschutz getragen wird. Die Testpflicht besteht auch nach Inkrafttreten der Corona-Umgangsverordnung im Land Brandenburg weiterhin. Vor Ort am Klinikum haben Besucher von Montag bis Freitag, 12–15 Uhr, die Möglichkeit, sich schnelltesten zu lassen.