Die Lage am Klinikum Frankfurt (Oder) in Bezug auf die Versorgung von Covid-19-Patienten ist stabil. Am Montag (02.11.) wurden 13 Betroffene aus Oder-Spree und Frankfurt in Markendorf behandelt, davon elf Patienten auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werd...