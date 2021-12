Die Pandemie-Lage am Klinikum Frankfurt (Oder) bleibt weiter kritisch. Stand Freitag (10.12.) werden 43 Corona-Patienten auf verschiedenen Stationen behandelt. Acht schwer an Covid-19 erkrankte Personen liegen auf der Intensivstation, drei sind an eine künstliche Beatmung angeschlossen. In den verg...