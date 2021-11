Mit einer Lightshow setzten Viadrina-Studierende die Kunst der Großen Scharrnstraße in Frankfurt (Oder) am 10. November in Szene. Hier der Trinkbrunnen, für den die Universität eine Patenschaft übernommen hat. Noch steht er trocken. Im Hintergrund in pink angeleuchtet die Maske von Erika Stürmer-Alex. © Foto: Peggy Lohse