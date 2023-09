Ein Diebstahl in einem Supermarkt in Frankfurt (Oder) lief vor knapp zwei Jahren völlig aus dem Ruder. Denny F. wollte bei Lidl im Weinbergweg ein paar Produkte einstecken und unbemerkt verschwinden. Doch als er die Kasse passieren wollte, sprach ihn eine Verkäuferin an und fasste seinen Arm. Er r...