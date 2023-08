In den sozialen Medien warnten sich die Menschen aus Frankfurt (Oder) bereits am Samstag (19.8.) gegenseitig vor einem anscheinend verwirrten und verwahrlosten Mann, der am Südring unterwegs gewesen sein und verschiedene Gegenstände gestohlen haben soll. Auf Facebook ist die Rede von glänzenden Metallgegenständen, außerdem von einem auffälligen Verhalten des Mannes.

Am Sonntag informiert dann die Polizei: Der Mann sei bereits in polizeilichem Gewahrsam gewesen, als die Beamten des Frankfurter Reviers am Samstagmittag auf den Facebookpost aufmerksam gemacht wurden. „Dieser war gegen 6.30 Uhr im Bereich der August-Bebel-Straße nach einem angezeigten Diebstahl zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden“, so die Polizei.

Vieles in Frankfurt (Oder) gestohlen – aber laut Polizei nicht sehr Wertvolles

Auf Fotos in den sozialen Medien sind unter anderem Gartenleuchten, Dekorationsartikel und Blumentöpfe zu sehen, die Betroffene am Römerhügel gefunden haben und die der Mann gestohlen haben soll. Auch die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung davon, dass der Mann „eine größere Anzahl von nicht unbedingt wertvollen Gegenständen“ dabeihatte. Diese hätten auf weitere Diebstahlhandlungen hinwiesen, die jedoch keiner Tat konkret zugeordnet werden konnten – allerdings vermutet die Polizei, dass er sie aus Vorgärten und Kleingärten gestohlen hat.

Weil die gefundenen Gegenstände eben nicht alle zugeordnet werden konnten, bittet die Polizei jetzt darum, dass sich mögliche Geschädigte, vor allem aus West und Süd – insbesondere rund um den Römerhügel – im Polizeirevier Frankfurt melden sollen, falls sie fehlende Dinge im Garten feststellen. Das Revier befindet sich in der Nuhnenstraße 40 und ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 0335 5611230.