Diebe haben sich an einem Verkaufsstand für Weihnachtsbäume im Stadtteil West in Frankfurt (Oder) bedient. Doch am Freitagnachmittag (16.12.) erinnert auf dem Parkplatz vor Kaufland in der Josef-Gesing-Straße nur noch wenig daran, was sich hier wenige Stunden zuvor ereignet hat.

Ein Mitarbeiter be...