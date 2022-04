Bauarbeiter planieren derzeit eine Fäche nördlich des Spitzkrug Multi Centers (SMC) in Frankfurt (Oder). Nachdem der Baugrund eingeebnet ist, kann es mit dem Rohbau weitergehen. Was entsteht da zwischen Berliner Chaussee und Spitzkrugring am Aldi-Markt?

Bauleiter Roman Dombrowski von der RoDeMa Gmb...