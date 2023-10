Erneut Sorge um Real am Westkreuz – Insolvenz angemeldet

Einkaufen in Frankfurt (Oder)

Vor anderthalb Jahren hieß es Aufatmen bei Real am Westkreuz in Frankfurt (Oder): Der Markt war gerettet, sollte lediglich einen neuen Namen bekommen. Doch jetzt ist die Unsicherheit der Mitarbeiter wieder groß, denn „Mein Real“ meldet Insolvenz an.