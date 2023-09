Ein Projektentwickler möchte den in die Jahre gekommenen Hedwigs Einkaufspark (HEP) umbauen. In der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt (Oder) hat das Vorhaben jetzt eine wichtige Hürde genommen.

Die Stadtverordneten stimmten am Donnerstag (21.9.) mehrheitlich für den Entwurf eines vorhabenbe...