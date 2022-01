In ihrer letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel hatten die Stadtverordneten in Frankfurt (Oder) den Weg für eine Sanierung des Einkaufszentrums HEP in Neuberesinchen freigemacht. Doch bei Klimaschützern aus der Stadt regt sich nach dem Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungspla...