Aufsteller und Aushänge kündigen es an: Das Zoofachgeschäft Mittelstädt in den Lenné-Passagen in Frankfurt (Oder) schließt bald für immer. „Räumungsverkauf – alles muss raus“ steht an der Fensterscheibe.

Das Geschäft von Inhaber Dieter Mittelstädt im Untergeschoss des Einkaufszentrums...