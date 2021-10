Normalerweise steht der Nahkauf in der Dr. Salvador-Allende-Höhe 2 in Frankfurt (Oder) den Kundinnen und Kunden von Montag bis Sonnabend offen. Von Fleisch- und Wurstwaren über Eis bis hin zu Scherzkeksen mit eingebackenen Witzen bietet der Markt am Pablo-Neruda-Block eine breite Auswahl an Lebens...