Es ist recht voll im Besucherbereich am Landgericht Frankfurt (Oder) an diesem Verhandlungstag im Fratelli-Prozess. Kinder vom angeklagten Gastronomen Rame H. – eines verabschiedet sich mit den Worten „Tschüss Papa“ von ihm – andere Verwandte, ehemalige Kollegen. In einer kurzen Pause wolle...