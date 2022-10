Angesichts der Preisentwicklung in vielen Bereichen wollen Stadtverordnete und Stadtverwaltung in Frankfurt (Oder) Gebühren- und Entgeltordnungen, die Zahlungserhöhungen vorsehen, bis zunächst 30. Juni 2023 zurückstellen. Bürgerinnen und Bürger sollen in der aktuellen Krise nicht noch zusätzl...