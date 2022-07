Erdbeeren in der Hochsaison

Die Erdbeer-Saison in Frankfurt (Oder) ist im vollen Gange. Die Leckereien sind derzeit überall zu finden: im Supermarkt, am Obststand – und auf dem Feld zum Selbstpflücken. Was sagen die Bauern zur Saison und welche leckeren Rezepte mit Erdbeeren gibt es für heiße Tage?