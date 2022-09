Die Tradition des Erdgasbusziehens in Frankfurt (Oder) lebt am neuen Austragungsort weiter. Am Samstag (17.9.) haben viele Frankfurter die neun Teams aktiver Sportler und zwei Freizeitmannschaften auf dem Betriebshof der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder, SVF) angefeuert. Der von den Stadtwerken, dem Stadtsportbund und der SVF ausgerichtete und von der Sparkasse unterstützte Gaudi-Wettbewerb fand nach drei Jahren Pause erstmals wieder statt.

Nach fast anderthalb Stunden spannender Durchgänge gab es bei den Aktiven neue Sieger: Die Ringer des RSV haben die Armwrestler „entthront“. Sie mussten den Wanderpokal abgeben. Das fünfköpfige Siegerteam schaffte es, den 13 Tonnen schweren Bus in nur 12,27 Sekunden über die 20 Meter-Distanz zu ziehen. Die Sieger bei den Freizeitteams, die „Handwerksdrachen“ um Sven van Dyk, schafften das in 13,44 Sekunden.

Handballerinnen, eine Busfahrerin und weitere Frauen am Start

Übrigens legten sich nicht nur starke Männer am Zugtau ins Zeug: Mit den FHC-Handballerinnen ging ein ganzes Frauenteam an den Start. Und bei den „Handwerksdrachen“ war mit Stefanie Thiel, im SVF-Team mit Busfahrerin Jasmin Gosemann und bei den „Spreeteufeln“ aus Beeskow mit Bianka Karas je eine Frau im Team.

Eine Bustorte für die Sieger: Die jüngste Busfahrerin der Stadtverkehrsgesellschaft, Jasmin Gosemann (2.v.l.) hatte eine Torte kreiert und übergab sie an die Kapitäne der Siegermannschaften, Klaus Hein (2.Platz mitder Armwrestlingmannschaft 1), Ingolf Schoellner (1.Platz, Ringermannschaft) und Michael Woff (Armwrestlingmannschaft 2, v.l.n.r. ).

© Foto: Winfried Mausolf

Jasmin Gosemann hatte sogar ihren Urlaub unterbrochen, um dabei sein zu können. Die Hobbybäckerin hatte zudem eine „Bustorte“ für die Sieger gebacken.

Ronny Schuster „lupft“ am Steuer des Busses das Gaspedal

Busfahrer Ronny Schuster hatte am Steuer des MAN-Erdgasbusses jahrelange Übung darin, diesen aus dem Haltestellen-Brems-Modus am Start durchs „Anlupfen“ des Gaspedals und Einlegen des Leerlaufs zum Ziehen freizugeben.