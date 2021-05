Es ist ein spektakulärer Ermittlungserfolg für die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder): In einem Waldstück bei Berkenbrück wurde am Montag, 3. Mai, ein 23-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen, der in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von brutalen Raubstraftaten in der Re...