Das Wasserwerk in Briesen bereitet Tag für Tag Trinkwasser für mehr als 65.000 Menschen in Frankfurt (Oder) und Umgebung auf. Kein anderes Lebensmittel wird strenger überwacht. Warum es trotzdem in Gefahr ist und weshalb sich am Donnerstag (18.11.) der Landtag mit dem Thema beschäftigt.