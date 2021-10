Letztens gab es in der S*Kultur, der Suppenbar in der Magistrale in Frankfurt (Oder), Erbseneintopf ohne Würstchen und ohne Speck. Vergangene Woche hat Inhaberin Raphaela Mühlbach vegane Soljanka mit Tofu gemacht. Eine Kundin habe gesagt: „Das sage ich meinem Mann gar nicht“ – und er habe da...