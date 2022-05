Das Weingut Patke aus Pillgram (Landkreis Oder-Spree) baut inzwischen auch Wein in Frankfurt (Oder) an. Matthias Jahnke hat für das Einpflanzen der Weinreben in Markendorf fachliche Verstärkung hinzugezogen. Thomas (r.) und Tim Bischmann aus Rheinhessen sind ebenfalls Winzer. © Foto: Philipp Stepputtis