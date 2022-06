Lina-Marie Schüler (l.) und Amira-Julie Heilmann haben gerade Eis mit Mango- und Schokoladengeschmack geordert. Die Schlange Wartender bei der Villa Rosengarten in der Magistrale in Frankfurt (Oder) ist am Freitagnachmittag (3.6.) lang. © Foto: Philipp Stepputtis