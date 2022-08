Zum Abschied nach 24 Jahren Arbeit an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) liefen Bozena Choluj im Angesicht der zahlreich erschienenen Kolleginnen und Kollegen auch Tränen. „Früher habe ich Sie so oft vermisst, da war Ihnen der Weg über die Brücke zu weit“, sagte sie. Im Int...