Am Wochenende ist Waschzeit, so jedenfalls ist das in vielen Haushalten immer noch. Vielleicht hatte deswegen ein Berliner Gast seine Waschmaschine zum 18. Oldtimertreffen gebracht. Der Treff findet am Sonnabend (4.9) in Hohenwalde, einem Ortsteil von Frankfurt (Oder), statt.