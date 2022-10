Am Montagmorgen (10.10.) ist im südlichen Teil des Lennéparks in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) ein Bagger angerückt. Mitarbeiter der Frankfurter Tiefbaufirma Kesslau begannen, unmittelbar vor den Mehrfamilienhäusern an der Wollenweberstraße, in Höhe der Hausnummer 14, die Grünfläche au...