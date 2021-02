In Frankfurt (Oder) im Ortsteil Markendorf ist am späten Freitagnachmittag eine Lagerhalle in Brand geraten. Durch die starke Rauchentwicklung ist in einem Umkreis von etwa fünf Kilometern mit Geruchsbelästigung zu rechnen. Die Behörden warnten die Anwohner auch per Warnapp NINA.

Nach ersten Informationen stand an der Müllroser Chaussee in der Nähe der Apfelplantagen eine Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Flammen. In der Halle standen demnach Landmaschinen. Es sind rund 75 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren vor Ort – darunter die Berufsfeuerwehr Frankfurt (Oder) und die Freiwilligen Feuerwehren aus Lichtenberg, Hohenwalde und Kliestow.

Die Feuerwehren versuchen mit Schaum und Wasser ein Übergreifen der hoch schlagenden Flammen auf einen benachbarten Gebäudeteil zu verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt und wird durch die Polizei ermittelt. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Über Markendorf erhebt sich eine schwarze Rauchsäule, die teilweise bis nach Frankfurt (Oder) sichtbar ist.

„Bitte schließen Sie sofort Fenster und Türen“, hieß es in der Warnung der NINA-App. „Schalten Sie Lüftungs- und Klimaanlagen aus.“ Rettungskräften soll ungehindert Zugang zum Einsatzgebiet gewährt werden. „Informieren Sie Ihre Nachbarn und leisten Sie bei Bedarf Hilfe. Halten Sie die Notrufnummern von Feuerwehr und Polizei für Notrufe bereit“, steht in der Meldung der Warnapp.

Betroffene Regionen sind demnach nicht nur Frankfurt (Oder) selbst, sondern auch Briesen, Groß Lindow, Müllrose, Brieskow-Finkenheerd und Jacobsdorf.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert - sobald neue Erkenntnisse vorliegen.