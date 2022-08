Die Regionalleitstelle Oderland hat am Donnerstag (11.8.) eine Warnung für Frankfurt (Oder) und die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland herausgegeben: keine Tiere in der Oder tränken. Schon am Mittwoch empfahlen das Landesumweltamt und die Stadt Frankfurt, Hunde nicht in der Oder schwimme...