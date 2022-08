Fischsterben in der Oder

Rund 3,2 Tonnen toter Fisch wurden in den vergangenen Tagen in Frankfurt (Oder) aus dem Fluss und von den Ufern eingesammelt. Sie sollen in Schwedt verbrannt werden. Der Umgang mit möglichen Kadavern, die auf dem Grund der Oder liegen, ist dagegen noch unklar.