Im Stadtteil West in Frankfurt (Oder) wächst der Unmut über die Unterbringung von Flüchtlingen in der früheren Oderlandkaserne. Die Zentrale Ausländerbehörde des Landes (ZABH) betreibt hier eine von zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in der Oderstadt. In den zurückliegenden Wochen hatten sich Anw...