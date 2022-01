Maria Książak fährt seit drei Monaten jede Woche mit ihrer Kollegin Urszula Bertin in die beiden Flüchtlingsgefängnisse des polnischen Grenzschutzes in Wędrzyn und Krosno Odrzańskie nahe Frankfurt (Oder), um dort Menschen psychologisch und sozial zu unterstützen. In den beiden Lagern sind in...