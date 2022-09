Klima-Streik am Alten Kino: „Students for Climate Justice“, eine studentische Initiative der Europa-Universität Viadrina, rief am Freitagnachmittag (23.9.) in Frankfurt (Oder) zur Demonstration auf. Circa 70 Teilnehmer kamen, um laut Veranstalter „auf die Klimakrise und ihre verheerenden Auswirkungen aufmerksam zu machen“. Die Bewegung „Fridays for Future“ demonstrierte bundesweit in mehreren Städten.