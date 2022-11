In zwei Wochen rollt der Fußball in Katar. Auch in Frankfurt (Oder) dürften viele Fußballfans dem Ereignis entgegenfiebern. Doch die Kritik an der Veranstaltung wegen der Menschenrechtslage reißt nicht ab, auch von Kneipenwirten. Wer boykottiert die WM und wer will weiterhin übertragen?