Am Freitag startet mit dem Spiel Italien gegen die Türkei in Rom die Fußball-Europameisterschaft. Zum ersten Mal sind gleich mehrere Länder Gastgeber. Bei vielen Gastronomen ist zumindest Vorsicht zu bemerken, die Spiele zu übertragen. Gerade auch in Hinsicht auf die Corona Richtlinien. Ein nega...