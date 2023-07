Am 15. Juli 1948 meldete die „Märkische Volksstimme“ ihren Lesern: „Wir bekommen wieder ein Stadion!“ Das Stadion der Freundschaft in Frankfurt (Oder) entstand auf Trümmerschutt am alten Carthausplatz, auf dem zuvor Zirkusse gastierten. Eröffnet wurde es nach fünfjährigen Bauarbeiten zu...