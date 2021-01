„Nichts hält sich so lange wie schlechte Gewohnheiten“, sagt Manfred Willkommen. Die schlechte Gewohnheit ist in diesem Fall, den eigenen Weihnachtsbaum nach den Festtagen vom Wohnzimmer auf den Komposthaufen zu befördern – in der Erwartung fruchtbarer Gartenerde. Tatsächlich kann man diese...